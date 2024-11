13 ans plus tard, Grizzli retrouve sa famille pour un "miracle de Noël avant l'heure"

C’est une histoire qui réchauffe le cœur à l’approche des fêtes : le 16 novembre dernier, un chat perdu depuis 13 ans a retrouvé sa famille, ravie de ce "miracle de Noël avant l'heure". Grizzli, 17 ans, avait disparu en 2011, juste après le déménagement de sa famille dans la Haute-Saône. Pour Marie, sa propriétaire, le revoir semblait irréaliste. "On ne pensait pas le retrouver un jour", confie-t-elle, encore sous le choc. Depuis toutes ces années, Marie et sa famille n’avaient pas adopté de nouveaux compagnons, comme si un espoir demeurait malgré tout.

Le retour de Grizzli n’aurait pourtant pas été possible sans l’intervention providentielle de Nathalie Giros, présidente de l'association Mille et une Pattes. Le 15 novembre, elle est contactée d’urgence par une femme ayant trouvé un chat dans un "état terrible et d'une maigreur indescriptible". "Je lui parle, le rassure, mes larmes ont coulé devant une telle misère et indifférence de la part de l'humain", partage-t-elle avec émotion.

Un retour inespéré

Malgré les années d’errance et sa condition affaiblie, Grizzli est toujours identifiable grâce à sa puce électronique. Mais un obstacle persiste : le numéro de téléphone enregistré n’est plus d’actualité. Par chance, Nathalie réussit à joindre le vétérinaire qui avait implanté la puce, il y a de cela treize ans. Le diagnostic est sans appel : le chat âgé, amaigri mais en vie, est bien Grizzli, le compagnon perdu de Marie.

À l'autre bout du fil, Marie est encore sous l'émotion, réalisant à peine que son chat est retrouvé. "Ça nous fait chaud au cœur. Il va finir sa vie avec nous", déclare-t-elle, reconnaissante pour ce dénouement inespéré.