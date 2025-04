Nos idées sorties pour ce week-end du 11 au 13 avril

Le week-end est marqué par les vacances de Pâques. De nombreuses chasses aux œufs sont donc programmées un peu partout. Mais pas que ! Salons, brocantes, escapes games et autres sont organisés.

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

Soirée années 80 à la Piscine de Sainte-Geneviève-des-bois. Au programme : soirée dansante, mais pas que. Des jeux retro-gaming seront mis à disposition. Ça se passe ce samedi, de 20h à 3h du matin.

Les puces des bricoleurs organisées ce samedi au Tiers-lieu l’Ébullition à Palaiseau. Vous pourrez y chiner des outils, matériaux, et autres pots de peinture… bref, tout ce qui tourne autour du bricolage et du jardinage.

Panayotis Pascot est à l’espace culture Jean-Jacques Robert de Mennecy ce samedi. Au même moment, au Rack’am de Brétigny-sur-Orge, découvrez sur scène Aliocha Schneider, qui présente son 3ème album.

Loiret

Une grande chasse aux œufs est organisée à Chécy ce samedi… RDV de 14h à 17h30 sur la base des pâtures. La partie est à 4 euros, et les bénéfices sont reversés à l’association Hand’idées & loisirs.

Pas mal de spectacles au programme de ce week-end à Orléans : la tournée de la Star Academy fait une halte à l’ Arena CO’met ce vendredi soir. David Halliday est, quant à lui, au Zénith avec son spectacle « Requiem pour un fou ». Puis samedi soir, découvrez le trio d’humoristes Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère et Jérémy Ferrari.

Le salon du bien-être, de la voyance et de l’artisanat se tient ce samedi et dimanche rue Henry Millet à Ouzouer-sur-Loire. C’est le premier salon organisé par Gwendoline Bidoux, hypnothérapeute et massothérapeute. Expos d’artisants et conférences sont au programme.

Une enquête pour les 6-12 ans à résoudre au Château de Meung sur Loire. Menés par un mystérieux guide, les enfants doivent mener l’enquête pour inscrire leur nom dans l’Histoire... en devenant un héros !

Loir-et-Cher

La Fête foraine bat son plein à Blois. Jusqu’au 21 avril, rendez-vous au parc des expositions. De nombreuses attractions seront une nouvelle fois accessibles.

Au manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loire se tient ce week-end la 7ème édition du salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Différents exposants viendront partager leur passion et leur savoir-faire, avec en prime, une chasse aux œufs dimanche pour toute la famille, et un spectacle de magie.

Un jeu de piste est proposé par le château de Cheverny spécialement pour Pâques et pendant tout le mois d’avril. Capucin, un malicieux petit singe, a dérobé et caché les bulbes de tulipes dans le parc ! Les enfants sauront-ils les retrouver et résoudre le mystère ?

Indre-et-Loire

La fête foraine s’installe à Amboise ce week-end. Jusqu’à dimanche, le parking du marché accueille de nombreux manèges et attractions. A noter également que le Family Park a rouvert ses portes à Sorigny.

Coup d’envoi ce samedi du festival Effervesciences au Clos Lucé. Jusqu’au 21 avril, des animations pour initier les enfants aux sciences sont organisées. Les ateliers sont totalement gratuits, inclus dans le prix d’entrée du château.

Sur scène, plusieurs spectacles à découvrir ce week-end, et notamment Marie S’infiltre sur la scène du Palais des Congrès de Tours. Elle vous apprend à avoir du culot et de l’audace, en s’émancipant du regard des autres. Une autre femme qui a de l’audace : Caroline Vigneaux revient avec un nouveau spectacle, dimanche au Palais des congrès. Enfin la dernière promotion de la Star Academy est quant à elle au Parc des Expos de Tours samedi soir.

Enfin, un trail en forêt de Loches avec la Course Forest. Plusieurs distances sont proposées : 3, 9, 15 et 21 km.

Cher et Indre

C’est le Berry Bière Festival ce week-end au Parc des expositions de Vierzon… 20 brasseries artisanales du Berry et d’ailleurs seront présentes. Concerts, ateliers, conférence ou exposition sont programmés.

D’JAL est au mach 36 ce samedi… L’humoriste D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues !

Une randonnée pédestre est programmée ce dimanche, à Celon, au profit de l'association Les Blouses Roses. 3 circuits de 7, 10 et 16 km ou un circuit VTT de 28 km sont proposés.

Et puis bien sûr, ce n’est pas ce week-end mais ça démarre mardi prochain : Le printemps de Bourges ! Clara Luciani, Adé, MC Solaar, Jean-Louis Aubert ou encore The Avener font partie des artistes programmés.

Bourgogne et Allier

13ème édition du festival Sayonne’ara ! Ce vendredi et samedi, la ville de Sens met à l’honneur l’univers manga et la culture japonaise. Les visiteurs pourront assister à des performances musicales, participer à des ateliers artistiques, explorer des expositions, rencontrer des auteurs et illustrateurs ou encore s’initier à la langue japonaise.

Le circuit de Magny-cours accueille les Coupes de France Promosport. Le rendez-vous permet chaque année à des centaines de pilotes de débuter la compétition vitesse, d’être remarqués ou encore d’accéder à l’hégémonie de la discipline : le Championnat de France Superbike.

A Champvallon, c’est la première donnerie de l’année qui est organisée ce samedi… « Donnerie » pour « donner ». Le principe est simple : vous donnez ce dont vous n’avez plus besoin (vaisselle, jouets, déco, petit électroménager ou matériel multimédia) et vous prenez ce dont vous avez besoin. Rdv salle culturelle de Champvallon, de 14h à 18h.

Enfin rendez-vous à Yzeure pour profiter de la fête foraine de Pâques. Ça se passe place Jules-Ferry.

Sarthe

Célébrer le Printemps au port ! Au Mans, de nombreuses animations sont programmée ce samedi, quai Amiral Lalande, pour fêter les beaux jours. Des balades en bateaux seront notamment proposées.

Le spectacle Starmusical est programmé ce vendredi à Antarès ! Revivez 50 ans de comédies musicales, à travers une histoire inédite : un homme découvre avec stupéfaction l’héritage que lui a légué son défunt père ; une bâtisse austère, bardée d’affiches et de tags, aux abords désaffectés…

Il a marqué la 11ème saison de la Star Academy : Julien Lieb sera sur la scène du Palais des congrès au Mans, ce vendredi soir.

Enfin dernier jour ce vendredi du Région Pays de la loire Tour. Pendant 4 jours, une vingtaine d’équipe cyclistes s’affrontent pour 4 étapes sportives à travers les 5 départements de la région. La dernière étape relie Sillé-le-Guillaume au Mans.

Maine-et-Loire

De 2 euros à 50 à 10 euros… le plus gros marché itinérant de France, intitulé « Piou-piou » pose ses valises à Angers … avec à la clé une tonne de vêtements à chiner à petits prix… RDV de samedi à dimanche aux Salons Curnonsky place Maurice Sailland…

Durant ces vacances de Pâques, des animations sont programmées au Château d’Angers. Avec notamment une énigme à résoudre… le trésor de Marguerite. En suivant la piste du trésor perdu, vous pourriez découvrir des merveilles.

Un escape game Outdoor est proposé à Cap Loire ce vendredi : intitulé « à la poursuite des souvenirs de Loire », ce jeu vous conduira à la recherche d’un coffre laissé par un capitaine de bateau. Attention, l’activité est accessible sur réservation.

Enfin le salon bien être « un temps pour soi » est organisé ce week-end à Saumur. Plus de 30 exposants seront présents, avec des conférences et ateliers gratuits au programme.