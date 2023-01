173 postes à pourvoir à la base aérienne d’Orléans-Bricy

En 2023, 173 recrutements sont donc sur la table , avec des postes dans toutes les spécialités. « On a besoin de gens qui travaillent en restauration, de chauffeurs, de mécaniciens automobiles, mécaniciens aéronautiques. On a besoin de commandos. »

Le colonel Guillaume Vernet , commandant de la base aérienne, ne cache pas sa fierté. En 2023, Orléans-Bricy est la première base aérienne recruteuse de France ! La BA 123 est en pleine expansion, et cela se concrétise par une vaste campagne de recrutement. « La base aujourd’hui, dans son évolution qu’elle connait depuis une dizaine d’année, a connu un virage important depuis 2019, nous explique le colonel Vernet, avec une mise aux dimensions à son nouvel avion, l’A400M, et à l’installation de deux commandos des forces spéciales ».

Et c’est inédit, pour la première fois, ce recrutement ne s’adresse pas qu’aux militaires ! « C’est quasiment la première fois qu’on recrute des gens qui vont directement passer du milieu civil aux sélections pour les forces spéciales, précise le colonel Guillaume Vernet. C’est d’abord et avant tout un appel vers les jeunes, de 17 à 30 ans ».

Toutes les personnes intéressées sont donc invitées à candidater. Ce qui fera la différence ? La motivation ! « Ensuite, bien évidemment, on a des postes pour tous types de recrutement et tous types de niveaux, ajoute le commandant de la base. Si on vient avec des diplômes, ça permet d’accéder tout de suite à un peu plus de responsabilité, à des métiers plus sélectifs. On recrute des gens du niveaux 3ème jusqu’à bac + 5 ».

Pour postuler, les candidats sont invités à s’adresser au CIRFA d’Orléans ou aux autres CIRFA présents en France. Plus d’informations également sur le site de l’armée de l’Air.