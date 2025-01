« 1élève1stage » : ouverture de la nouvelle plateforme rassemblant les offres de stage

Pas toujours simple de trouver un stage quand on est collégien ou lycéen ! Pour faciliter la recherche des élèves, une plateforme « 1élève1stage » a ouvert ce mardi 21 janvier, pour les employeurs dans un premier temps. Ces derniers sont invités à déposer leurs offres de stage d’observation, avant l’ouverture de la plateforme aux élèves le 13 février prochain. Il sera alors possible de candidater et de signer numériquement des conventions de stage sur la plateforme.

Du 16 au 27 juin

Nouveauté de l’année dernière, le stage en entreprise pour les élèves de seconde est reconduit cette année. Il devra se tenir entre le 16 et le 27 juin. L’initiative, qui s’inscrivait dans une volonté du gouvernement de « reconquérir le mois de juin », doit permettre aux élèves d’affiner leur projet professionnel. L’an dernier, 77% des élèves de seconde générale ou technologique avaient trouvé un stage, selon le SNPDEN, le syndicat des chefs d’établissement. Les stages sont obligatoires également pour les élèves de troisième, et ceux de quatrième peuvent en faire également s'ils le souhaitent.