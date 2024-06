24H du Mans 2024 : Ferrari remporte une 92ème édition pleine de suspens ! (PHOTOS)

Après une édition du centenaire qui avait tenu toutes ses promesses, la cuvée 2024 des 24h du Mans était attendue au tournant ces 15 et 16 juin. Forte du retour de plusieurs constructeurs (BMW, Lamborghini et Alpine) et d’une vingtaine de véhicules engagés dans la catégorie reine, l’Hypercar, cette 92ème édition s’annonçait prometteuse. Ce fut le cas, avec plusieurs constructeurs encore en lice pour la victoire finale dans la dernière heure de course, Ferrari, Toyota et Porsche notamment. Dans une édition marquée par la pluie (il fallait prévoir ponchos et parapluie !), c’est finalement comme l'an dernier Ferrari qui a eu le dernier mot, avec cette fois une victoire de la numéro 50, pilotée par le trio Fuoco-Molina-Nielsen, qui succède à la numéro 51, troisième cette année.