Les organisateurs ne s’attendaient pas à un tel engouement. Alors qu’ils tablaient au départ sur 200 inscrits, Arnaud et Christelle Métivier ont dû revoir leur chiffre à la hausse, face aux nombreuses demandes. Au total, plus de 300 professionnels ont envoyé leur demande, pour 260 retenus.

« On a des grands noms du tatouage, précise Christelle. Et on a aussi des tatoueurs qui débutent ou qui exercent depuis longtemps mais qui n’ont pas la renommée des autres, mais qui sont tout aussi valeureux ! Et on a voulu faire une belle place aux tatoueurs orléanais car c’est aussi leur convention ».