30 000 personnes au Chambord Live 2024 !

Comme les années précédentes avec Sting et Imagine Dragons, le Chambord Live a tenu ses promesses. Une soirée grandiose débutée avec les Tourangeaux de Toukan Toukan. Le duo a lancé les festivités en plongeant le public dans une transe kaleidoscopique. C’est ensuite une machine à 6 mains, Roszalie, de la pop indé aux accents des années 80, qui a ravi le public.

30 000 personnes réunies

A 20h30, le dernier artiste annoncé à ce Chambord Live, Kungs, est arrivé. La valeur sûre de la jeune scène électro française a fait danser les spectateurs avec This Girl et des morceaux de ces derniers albums solo, (certifiés double disque de platine et disque d'or, respectivement).

Quoi de plus logique de le voir ensuite laissé la place à David Guetta avec qui il a collaboré cette année sur All night long ? Celui qui dépasse la frontière des générations avec sa musique électronique, pop et urbaine a déchainé le public avec ses plus grands hits (Satisfaction Memories, Sexy Bitch) et le dernier en date, la collaboration avec le groupe américain OneRepublic (I Don’t Wanna Wait), remix du hit roumain Dragostea Din Tei sorti il y a vingt ans.

Si la pluie est tombée à l’arrivée du DJ de 56 ans, elle n’a pas gâché la fête bien au contraire. David Guetta l’a même dit, la pluie ne gâchera pas la soirée ! Et il a eu raison.