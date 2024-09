4 films qui donnent envie de retourner à l’école... ou pas

Robin Williams y est professeur de lettre au sein la très élitiste et rigide académie de Welton. Pourtant, ses cours et la philosophie qu’il enseigne vont bouleverser à jamais la vie de sa classe....

Et on commence avec ce film de Peter Weir.

Au programme cette rentrée des classes : le documentaire Etre et avoir de Nicolas Philibert, le drame La journée de la jupe qui a valu un César à Isabelle Adjani ou deux classiques du genre : Breakfast Club de John Hughes et Le Cercle des poètes disparus avec Robin Williams...

Et enfin, pour reprendre foi en l’école et ses professeurs, le documentaire Etre et avoir de Nicolas Philibert suit sur une année, une classe unique dans un village... Impossible de ne pas craquer devant la bouille et la curiosité des enfants.

Emouvant et solaire. Il est disponible sur la plateforme Filmo.