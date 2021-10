5 800€ pour regarder tous les épisodes des "Simpson"

PlatinCasino, un site de jeu en ligne, cherche un fan des Simspon, prêt à se faire "binge watching" de la série Les Simpson, pour la modique somme de 5 000 livres, soit 5 800 euros.

Le but de la mission : prédire l’avenir...

" C'est bien connu que Les Simpson avait prédit des événements majeurs avérés par la suite : Donald Trump, le scandale de la viande de cheval de 2013, la pandémie de coronavirus et, plus récemment, la pénurie de carburant en Grande-Bretagne... Après deux années difficiles, nous sommes curieux de voir ce que 2022 nous réserve." peut-on lire sur le site de PlatinCasino. Nous avons donc décidé de mettre Les Simpson à l'épreuve et pour voir si, après analyse de chaque épisode, ils peuvent nous aider à prédire l'avenir. (...) Nous recherchons donc notre premier analyste officiel de la série Simpson ! »

Durant 8 semaines, au rythme de 35,5 h de travail par semaine, le candidat devra relever au long des 33 saisons que compte la série, soit 284 heures, tous les événements marquants, afin de déterminer la probabilité qu’ils se produisent.

Intéressés ? Outre savoir parler anglais couramment, vous devrez avoir accès à un téléviseur ou un ordinateur, être majeur, mais surtout posséder "des compétences rédactionnelles solides". Bien sûr, "aimer les Simpson est un plus". Vous avez jusqu’au 31 octobre pour postuler.