500 000 tulipes dans les jardins de Cheverny

Le travail débute un an à l’avance. Une vingtaine de jardiniers sont recrutés, en intérim, pour assurer la plantation des bulbes, qui démarre à l’automne, et qui dure une dizaine de jours.

« Il y a tout le travail de préparation de terrain, parce qu’en fait on n’en garde aucune, précise Constance de Vibraye, propriétaire du château. On plante vraiment 500 000 bulbes. Parce qu’il y a, à peu près, la moitié qu’on va perdre (…) pour éviter des trous, pour avoir cet effet escompté, magique, volumineux et impressionnant, on ne prend aucun risque et on replante tout ».