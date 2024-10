Louane en duo avec son compagnon, coup de cœur assuré !

Fin août déjà, Louane partageait avec ses fans, une vidéo dans laquelle elle interprétait la chanson italienne "Brividi" de Mahmood et du rappeur Blanco, aux côtés de son compagnon, Florian Rossi. Une vidéo qui comptabilise aujourd’hui plus de 2 millions de vues.

Quelques semaines plus tard, pour le plus grand plaisir de ses fans, la chanteuse a donc dévoilé ce lundi 21 octobre une vidéo un peu plus officielle, mais tout aussi touchante, dans laquelle elle et son conjoint, alias P3gase, interprètent leur titre « Soleil ». Assis sur les marches, en contrebas du sacré cœur à Paris, le couple chante une version acoustique de ce titre qui sera sur le nouvel album de Louane.

C’est d’ailleurs la première fois que le duo partage un titre ensemble. À en croire les commentaires sur la vidéo, il était temps ! Cela fait en effet plusieurs années que le couple s’est formé, lorsque Florian Rossi était musicien sur l’une des tournées de Louane. Depuis, ils ont eu une petite fille, Esmée, en 2020.

Ce nouveau titre sera donc à écouter et réécouter dès ce vendredi 25 octobre, jour de la sortie du nouvel album de Louane, « Solo ».