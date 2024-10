Le père Matthieu, ex-star de TikTok, quitte l’Église

Ne l’appelez plus père Matthieu. Ex-star des réseaux sociaux, Matthieu Jasseron annonce, dans une longue vidéo de 45 minutes publiée ce dimanche 20 octobre, qu’il quitte l’Église. Le religieux, qui officiait jusqu’au début de l’été 2024 à Joigny, dans l’Yonne, était devenu le curé le plus célèbre de France sur TikTok. Il avait en effet décidé de partager son quotidien sur le réseau social, où il avait attiré une communauté de plus d’un million d’abonnés. Il était aussi à l'origine du "Netflix de Dieu", la plateforme theostream.com.

Des prises de position et un livre polémiques

Matthieu Jasseron avait été ordonné prêtre en 2019, à 34 ans, devenant ainsi le plus jeune curé du diocèse. Il avait alors abandonné une carrière dans la gestion de patrimoine. Comme l’avait révélé Libération, son activité sur les réseaux sociaux n’était pas forcément vu d’un très bon œil au sein de la hiérarchie catholique et des milieux traditionnalistes. Matthieu Jasseron avait aussi suscité une polémique en 2021 en affirmant que « l’homosexualité n’est pas un péché ». Quelques mois plus tôt, son livre Les histoires de cœur d’un jeune curé avait été également très mal accueilli par l’institution catholique. Fin 2023, le prêtre avait fini par quitter les réseaux sociaux, confiant dans une courte vidéo ses craintes de prendre « une dimension un peu gourou » et estimant que sa « position médiatique flatte parfois un orgueil qui n’est pas toujours très ajusté ».

Au moment de rendre la soutane, s’il évoque une « période de doute » concernant sa foi, il épingle aussi particulièrement l’Eglise, estimant ne pas pouvoir se plier à certains « dogmes » de l’institution. Il révèle avoir subi des menaces et avoir été agressé. Matthieu Jasseron s’en prend également à la structure-même de l’Église et critique la réponse apportée après certains scandales de pédocriminalité.