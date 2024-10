Chaque année, la course confirme son succès. Le 23 novembre prochain, à 20h30, 3500 coureurs prendront le départ, sur le parvis de la cathédrale d’Orléans. Au menu : 10 km, à travers le centre-ville, et les quais de Loire, avec les passages du pont de l’Europe, George V et le Pont Thinat !

Chaque année, une jauge maximale de coureurs est imposée, et cette année, elle s’est remplie très vite ! Alors comment expliquer ce succès ? Bertrand Neuilly, l’organisateur, ne l’explique pas vraiment. « J’ai l’impression que c’est le cas sur beaucoup de courses en ce moment. Peut-être que les formalités administratives, liées au certificat médical, aux contraintes médicales, se sont un peu allégées, et c’est peut-être ça qui fait la différence ». La simplicité du parcours, accessible au plus grand nombre, n’y est pas étranger non plus.

« On a voulu montrer qu’Orléans c’est quand même sympa, poursuit Bertrand Neuilly, qu’il y a moyen de faire un petit tour de 10km et d’approcher toutes les zones d’Orléans (…) Il y a des animations, de la musique, des DJ, des supporters (…) et à l’arrivée il y a le petit vin chaud ! »

Alors si vous vouliez vous lancer cette année, vous l’avez compris, c’est trop tard. Mais vous pouvez toujours venir encourager les coureurs. Et surtout, un conseil, ne tardez pas l’an prochain pour prendre votre dossard…