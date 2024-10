L’alerte enlèvement déclenchée pour retrouver Santiago, 17 jours, enlevé par ses parents

Santiago, un nourrisson de 17 jours, a été enlevé dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ce lundi 21 octobre entre 23h et 23h30. Le ministère de la Justice a annoncé à 8h ce mardi matin le déclenchement d’une alerte enlèvement. « Le nourrisson étant prématuré, une prise en charge médicale constante est indispensable », est-il indiqué dans l’alerte. Santiago a les cheveux blonds, et est habillé d’un t-shirt marron de taille 6 mois et d’un pyjama blanc en velours épais.

Enlevé par ses parents

Les suspects sont les parents du nourrisson. Il s’agit « d’un homme âgé de 23 ans, habillé d’un jean sombre, d’un T-shirt blanc, d’un blouson en jean bleu clair et d’un sur-blouson noir et d’une femme âgée de 25 ans, habillée d’un pull blanc, d’un blouson sans manche bleu clair et d’une jupe verte ».

Il est demandé aux témoins éventuels de ne pas intervenir et d'appeler immédiatement le 197 ou d'envoyer un courriel à pppj.alerte.enlevement@interieur.gouv. L’alerte enlèvement a été déclenchée en France à une trentaine de reprises depuis 2006. Elle n'est activée que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.