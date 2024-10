Don d’organes : l’émouvant cadeau d’une fille à son père

Sortez les mouchoirs. Lorsqu’elle a appris que son père était atteint de la maladie de Berger, Delayne Ivanovski, infirmière de 25 ans, n’a pas hésité à lui proposer le sien. Néanmoins, trop soucieux d’impacter la santé de sa fille, John a tout simplement refusé, préférant attendre qu’un autre donateur ne se porte volontaire. Cette pathologie qui entraîne une surproduction d’anticorps et provoque une insuffisance rénale lui a valu de passer 5 heures à l’hôpital, à hauteur de 4 fois par semaine afin de réaliser des dialyses, essentielles à sa survie.



Mais pour sa fille, pas question de laisser quelqu’un d’autre lui donner un rein et ainsi prendre le risque que cela prenne trop de temps, ce qui faisait peser un gros risque quant à la santé de John. Alors, sans prendre en compte l’avis de son père, Delayne a entrepris les démarches afin de pouvoir lui faire don de son rein, de manière anonyme. L’opération s’est déroulée à merveille et après 8 mois, John a finalement découvert l’identité de son mystérieux donateur : sa fille.



Une séquence qui force les larmes

Des proches de la famille ont capturé le moment où le papa découvre que c’est bel et bien sa fille qui lui a donné son rein et l’ont partagé sur les réseaux sociaux. Une séquence qui a ému les milliers d’internautes l’ayant vue.

Sur celle-ci, on peut voir toute la surprise et l’émotion de John Ivanovski, embrassant celle qui lui a sauvé la vie à travers ce geste héroïque : « Je ne l’ai su que le jour de l’opération, alors que nous étions déjà en période postopératoire. Elle a ouvert la porte et est entrée, et je me suis figé ».