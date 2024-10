Printemps de Bourges : de nouveaux noms dévoilés !

On en sait un peu plus sur les artistes présents pour la 49ème édition du Printemps du Bourges, du 15 au 20 avril 2025 ! Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi 18 octobre la programmation du week-end 100% rap des 18 et 19 avril.

En plus d’Oboy, dont le nom avait déjà été dévoilé il y a quelques semaines, Kalash, Vald, Jok’Air et Zamdane seront présents à Bourges le vendredi à partir de 18h. Le jeune Jungeli, auteur du hit Petit génie, est également attendu sur la scène du W.