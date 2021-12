6 mois d’inéligibilité pour l’ancien président de Tours Métropole

Le tribunal correctionnel de Tours a condamné ce lundi 13 décembre, Wilfried Schwartz à six mois d’inéligibilité et à 3000 euros d’amende. Le maire de La Riche et ancien président de la métropole de Tours était soupçonné d’avoir giflé son directeur de cabinet Albin Herbette. Les faits se seraient produits en juin dernier. Lui a toujours nié ce qui lui était reproché invoquant plutôt un complot pour l’évincer. Depuis la révélation de l’affaire, Wilfried Schwartz a quitté la tête de la collectivité.

Wilfried Schwartz a choisi de faire appel de la décision a fait savoir son avocat à la Nouvelle République.