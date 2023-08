600 exposants attendus pour la Grande Braderie de Tours

Vous allez peut-être dénicher la perle rare en déambulant à travers les stands. La Grande Braderie de Tours est de retour ce dimanche en centre-ville ! Commerçants, sédentaires, non sédentaires, brocanteurs et particuliers : ils seront 600 exposants pour cette 28ème édition.

La brocante se déroulera sur le boulevard Heurteloup et le troc des particuliers sur le boulevard Béranger. La place de la Résistance sera quant à elle investie par les associations et les partenaires de l'évènement.

Des animations et stands pédagogiques (roue de la chance, Précious Plastic Touraine) y seront aussi proposées avec la présence d'une caricaturiste (gratuit). Les 3 espaces alimentaires se situeront place de la Résistance, et sur les boulevards Heurteloup et Béranger.

La traditionnelle vente de mobilier scolaire de la Ville de Tours prendra place rue Nationale, à proximité de l'Hôtel de Ville. Enfin, un service de réparation vélos sera proposé aux deux entrées de la Grande Braderie, place de la Gare et au niveau des portes de Loire.

Notez qu'une pré-braderie sera proposée dès samedi avec des offres inédites dans l'ensemble des commerces qui participeront à l'opération, au nombre de 45 à ce jour.