Nouveau coup de gueule de l’UFC Que Choisir, qui a dénoncé dans une enquête la semaine dernière « l’opacité » de plus des deux tiers des aliments transformés.

Pour avoir ce chiffre, l’association a relevé et analysé plus de 240 aliments transformés de grandes marques et plus de 480 ingrédients.

Cela veut dire quoi, selon l’UFC ? Que les fabricants agro-industriels ne donnent pas assez d’informations sur l’origine de leurs produits, comme, par exemple, les conserves, les plats tout préparés, les salades ou les sandwichs.

Et les plus gros mauvais élèves, ce sont les céréales et les légumes, pour lesquels le manque d’information est le plus marqué avec 84% des ingrédients sans origine précise indiquée. Suivent derrière la volaille, le porc puis le bœuf.

Afin de faire bouger les choses, l’UFC Que Choisir demande à Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, de rendre obligatoire le futur visuel appelé « L’Origine-info ». Elle doit le présenter le mois prochain, et ce dernier doit servir à afficher les différentes origines des ingrédients qui composent un aliment.

Le collectif veut qu’il soit bien affiché sur la face avant du produit, alors que de leur côté, les industriels veulent plutôt que le visuel reste sur la base du volontariat.