75% des dos d'âne seraient illégaux en France

Sur les routes de France, il y a environ 450.000 dos d'âne qui nous obligent à ralentir, mais d’après plusieurs associations, 75% de ces aménagements routiers seraient illégaux. C’est-à-dire qu’ils seraient trop hauts ou trop brutaux et abimeraient nos engins.

Que dit la loi à ce sujet ?

C’est très précis, les dos d’âne ne doivent pas dépasser 10 centimètres de hauteur et 4 mètres de longueur. On les trouve seulement dans les agglomérations et dans des zones limitées à 30 ou 50 km/h, et surtout, il faut qu’ils soient bien signalés.

Autant de règles qui ne sont pas respectées, pour les associations, qui ont décidé dernièrement de porter l’affaire en justice. Et la Cour administrative d’appel de Marseille a récemment tranché : oui, plusieurs ralentisseurs ne sont pas réglementaires.

En revanche, la décision ne veut pas dire que les municipalités doivent détruire tous les dos d’âne illégaux, comme le demandaient les associations.

Mais à partir de maintenant, toutes les futures constructions de dos d’âne devront bien respecter les fameuses règles citée plus haut.