900 morts en Arabie Saoudite : qu’est-ce que le stress thermique ?

Depuis ce jeudi, c’est l’été ! Même si c’est difficile de s’en rendre compte au vu de la météo grise et pluvieuse. Toujours est-il que chaque année 500 000 personnes meurent à cause du stress thermique.

Cela se produit lorsque l’organisme ne parvient plus à se refroidir naturellement et à maintenir sa température à 37 °C. C’est typiquement le cas lors d’une vague de chaleur. L’humidité de l’air et l’absence de vent nous empêche de transpirer et donc de réguler notre température. On peut souffrir de vertiges et de maux de tête notamment. Pour certaines personnes, cela peut même conduire à la défaillance d’un organe, voire la mort. En Arabie Saoudite, plus de 900 personnes sont mortes ces derniers jours à la Mecque en raison de fortes chaleur. Il a fait parfois plus de 50°!

Le stress thermique fait même plus de victimes que les tornades et les inondations. Le problème risque de s’aggraver dans les prochaines années. C’est l’observatoire européen Copernicus qui le dit. 2023 a atteint un nombre record de jours de stress thermique extrême, c’est-à-dire de journées où la température ressentie a dépassé l’équivalent de 46 degrés !