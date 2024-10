À 10,806m de profondeur, il bat le record français de plongée sous-marine

Une plongée historique dans la fosse des Tonga. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2024, Jérémie Morizet est descendu à 10 806 mètres de profondeur, réalisant un nouvel exploit. Cette incroyable plongée a eu lieu dans la fosse des Tonga, deuxième plus profonde dépression océanique au monde après la célèbre fosse des Mariannes. Ce lieu, situé en plein cœur de l’océan Pacifique, reste un territoire presque inexploré, où la pression écrasante et l’obscurité totale transforment chaque descente en un véritable défi technologique et humain.



Avant lui, seul un autre Français avait marqué l’histoire des grandes profondeurs : Henri-Germain Delauze. En 1962, cet ingénieur avait atteint 9 545 mètres de profondeur, un exploit remarquable pour l’époque. Jérémie Morizet est allé bien au-delà de ce seuil, repoussant les limites humaines avec une descente qui le fait entrer dans le cercle très fermé des plongeurs ayant franchi les 10 000 mètres de profondeur. Seuls 23 autres aventuriers ont relevé ce défi depuis l’exploit fondateur de Don Walsh et Jacques Piccard en 1960, lorsqu’ils atteignirent 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes.

Une exploration technologique

Cette plongée ne se résume pas à un exploit sportif. Morizet a mené cette expédition dans le cadre de ses recherches pour Deep Ocean Search, son entreprise spécialisée dans l’exploration des abysses, basée à l’île Maurice. À bord du submersible Bakunawa, piloté par Luke Siebermaier, expert australien des plongées extrêmes, il a testé un système de positionnement inédit. Ce prototype est capable de guider un engin mobile jusqu'à 11 km de profondeur, une prouesse jamais réalisée auparavant. Ces tests ouvrent de nouvelles perspectives pour l'exploration sous-marine, mais aussi pour la recherche scientifique, permettant d’explorer des territoires inaccessibles jusque-là.