Jet privé, voitures de luxe, diamants, villas et autres manoirs aux quatre coins du monde… Muhammed Awal Mustapha, dit ”Mompha Junior”, n’a que 9 ans et il mène la vie d’aucun autre enfant de son âge. Il est « le plus jeune milliardaire du monde ». En effet, le petit garçon est à la tête d’une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Selon The Sun, il aurait reçu son tout premier manoir lors de son sixième anniversaire en 2019.

Fils de Mompha Senior, une célébrité nigériane multimillionnaire, Mompha Junior est considéré comme un « bébé influenceur » sur Instagram où il partage régulièrement son luxueux mode de vie et ses dépenses extravagantes entre Lagos et Dubaï à ses quelque 27 000 abonnés. Très présent aussi sur le profil de son père qui comptabilise plus d’1,1 millions d’abonnés, l’enfant est aujourd’hui littéralement devenu une star sur la toile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SKY MAN ✈️☁️ 33BG? (@mompha)

