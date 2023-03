À Angers, il crée des pots de fleurs originaux et autonomes en eau

Thibault Haguet a lancé Luo, des colonnes végétales 100% made in France qui permettent aux plantes d’être arrosées sans avoir besoin de le faire. Pratique pour ceux qui n’ont pas la main verte !

Il a su très tôt que sa vocation serait destinée à l’entreprenariat... Thibault Haguet, 26 ans, a créé il y 2 ans LUO, une société qui fabrique des colonnes végétales autonomes en eau pour les particuliers qui n’auraient pas forcément la main verte. Après avoir vécu à Paris, Madrid ou encore Berlin, Thibault a choisi Angers pour développer son entreprise, un choix loin d’être anodin. Déjà, parce qu’il y est passé faire ses études d’ingénieur et qu’il y a rencontré des gens « qui avaient la compétence pour l’accompagner ». Ensuite, parce qu’il a cette « sensibilité » avec la ville, notamment en termes d’environnement et de bien-être. Il détaille. « Angers c’est la première ville verte de France et la première ville de France où il fait bon vivre. J’habite entouré de parc, j’ai besoin d’être entouré de plantes, de sortir ». Une version inversée de « l’oya » Ces pots de fleurs originaux sont fabriqués en terre cuite et en verre, de façon artisanale par une entreprise du patrimoine vivant en Champagne-Ardenne. Seule la coupe en verre est fabriquée dans les pays de l’Est. « On appelle ça des Ayos, c’est composé d’un pot en terre cuite avec une coupe en verre qu’on va pouvoir empiler les uns sur les autres jusqu’à trois de haut, et donc créer une colonne végétale. Elle va pouvoir être remplie en eau pour apporter une autonomie de deux semaines environ ».

Jusqu’à un mois d’autonomie en eau pour certaines plantes ! LUO, c’est l’envie de « redonner sa place au végétal en ville », et de proposer une alternative aux murs végétalisés, souvent chers et difficiles d’entretien. Pour remplir ses Ayos, Thibault recommande de la plante verte habituée à de l’éclairage indirect, il est aussi possible de faire pousser des aromates. Il revient sur l’autonomie en eau permise par son invention.

