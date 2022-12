À Angers, ils créent une guitare pliable et facilement transportable !

Les deux ingénieurs passés par l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers d’Angers ont donc voulu aller plus loin en faisant rentrer le tout dans un seul sac à dos... Mais comment ? Réponse avec Louis Morel.

Ce n’est pas toujours facile de voyager avec sa guitare et ses bagages quand on est musicien. Et ça, Louis Morel l’a constaté lors d’un road-trip dans les pays de l’Est il y a 3 ans. « En 2019, j’ai voyagé en van avec deux amis guitaristes en Bosnie, Croatie et Slovénie, raconte cet ingénieur angevin de 26 ans. Je me suis rendu compte que c’était super bien d’avoir une guitare, on passait de bons moments avec les gens qu’on rencontrait et ça cassait la barrière de la langue. Mais c’est aussi un instrument difficile à transporter et j’ai trouvé ça dommage ».

Pour mener à bien leur projet, Louis et Antonin sont épaulés par leur ancienne école ainsi que l’un des luthiers les plus connus de l’Hexagone, Feédéric Pons, créateur de l’atelier Kopo Guitare à Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-Vilaine). « Comme on fabrique une guitare de voyage, elle est soumise aux chocs et aux variations d’environnements. On s’est donc orienté vers des matériaux beaucoup plus résistants et il fallait quelqu’un capable de nous accompagner là-dessus. Fred était vraiment le bon partenaire », détaille Louis.

Les deux garçons veulent proposer leur Mogi Guitar en pré-vente à partir de juin 2023 et que les clients soient livrés avant la fin de l’année prochaine, « pour Noël par exemple ». Pour ce qui est des tarifs, « on part sur un prix lors de la campagne de financement participative à 1000 euros TTC en précommande, détaille le jeune homme. Mais comparé aux autres guitares de voyages, c’est un prix accessible puisqu’elles coutent entre 1500 et 2500 euros ». Retrouvez toutes les infos sur la Mogi Guitar juste ici.