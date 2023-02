À Angers, le Hangar Pop redonne vie aux objets du passé

Dans un ancien hangar d’artisan-peintre réaménagé, Guillaume et Caroline proposent une multitude d'objets chinés lors de nombreux vide-greniers. Un univers vintage et décalé qui se veut accessible à tous.

Plus de 1500 objets attendent de trouver preneur. Depuis le 10 février, un nouveau rendez-vous destiné aux chineurs a ouvert ses portes à Angers : le Hangar Pop. À sa tête Guillaume Aubert et sa compagne Caroline Méreau, deux passionnés invétérés des vide-greniers. Après avoir chiné dans de nombreux endroits, ils ont décidé « d’unir leurs forces » et de lancer leur propre boutique dédiée aux objets anciens. « C’est un univers complètement décalé, vintage style années 80 où on a le plaisir de découvrir des objets parfois hors du temps, qui rappellent des souvenirs », raconte Guillaume.

Une véritable chasse au trésor On y trouve aussi bien des bonbons Frizzy Pazzy qu’un ancien fauteuil de gynécologue en passant par une carotte de tabac. Des perles rares dénichées après des heures et des heures passées à vider des maisons, des hangars « en ayant la chance d’être le premier à voir ce qu’il y a ». « C’est du temps passé à défaire tous les cartons, confie Guillaume, mais il suffit d’un seul pour redonner le sourire. On adore ne pas savoir ce qu’on va trouver à l’avance ! ». En tout cas, les fans de déco originale y trouveront à coup sûr leur bonheur avec du mobilier qui sort de l’ordinaire, entre panneaux de boucherie et matériel de bar par exemple.

