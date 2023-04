A Auxerre, les jeux de société ont droit à leur événement

La fête mondiale du jeu approche, c’est le 28 mai. Dans l’Yonne, à Auxerre, on la célèbrera un peu ce week-end à l’Abbaye Saint-Germain. Avec l’organisation d’Auxerre se prend aux jeux, par l’association du même nom. Deux jours pour s’amuser et qui rappellent que les jeux de société redeviennent à la mode depuis quelques années.

« Il y a un vrai regain d’intérêt depuis une vingtaine d’années, accentué par la crise sanitaire », explique Nicolas Calvao, l’un des organisateurs. « De plus en plus de gens jouent, reviennent au jeu de société, se plaisent à être ensemble et à partager un moment convivial, ludique », ajoute-t-il.

Selon lui ce sont les jeux dits d’ambiance, à 6-8 personnes, rapides et aux règles très accessibles, qui ont la côte. « On s’écarte des jeux très longs comme autrefois, ce sont des formats qui tendent à disparaître hormis pour des jeux très complexes », résume-t-il.

Le détail des deux jours d’animations