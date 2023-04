A Clamecy, le Millefeuille participe à la fête des libraires indépendants

Ce samedi 15 avril à l’occasion de la San Jordi (journée mondiale du livre et du droit d’auteurs), c’est la fête des libraires indépendants. Plus de 500 librairies participent à travers le pays. L’occasion pour elles de défendre un modèle culturel. « On se sent pleinement libraire indépendant, on fait des choix sur les livres, on a le souci d’avoir une offre diversifiée, actualisée, on défend certains livres, on travaille avec certains petits éditeurs, c’est la marque des libraires et on y est attaché », explique Jacques Planchon, gérant du Millefeuille à Clamecy dans la Nièvre.

Avec la crise sanitaire, les libraires ont connu un regain d’affluence. 142 établissements ont ouvert l’an passé, un record d’après le centre national du livre. « On a fait comme plein d’autres libraires, on a vendu à distance, et à la réouverture effective, le magasin était rénové et comme les autres on a bénéficié d’un afflux de clientèle », affirme Jacques Planchon.

Pour la 25e édition de la fête des libraires indépendants, il organise ce samedi après-midi une rencontre avec Emmanuelle Lambert, qui publie un livre photo sur une figure icaunaise, l’écrivaine Colette. Par ailleurs, chaque client recevra un livre intitulé Plume et tiré à 25 000 exemplaires, co-écrit à 25 auteurs qui dressent le portrait d’un oiseau.