A Family Park, un spectacle de pirates dont les enfants raffolent !

Le nouveau spectacle pirates de Family Park dévoile ses secrets... Le nouveau spectacle pirates de Family Park dévoile ses secrets...

Depuis sa réouverture mi-avril, Family Park met les petits plats dans les grands pour faire vivre le parc d’attractions. Toujours avec le sourire, les équipes accueillent petits et grands sur les attractions et activités : train de la mine, auto-tamponeuses, kart à pédales, jeux gonflables, mini-ferme, espace snacking…

Et si vous passez par le chapiteau blanc, en face de la grande roue, vous croiserez sûrement Laurent, alias le Jack Sparrow local. Laurent est le capitaine du nouveau spectacle “Le Trésor des Pirates”. Ce spectacle, il vient le faire en famille, depuis la Hongrie d’où il est originaire: “ma femme fait du holahoop, ma fille fait un numéro de tissu. Le plus petit pirate a 5 ans. Dans le spectacle, on part tous à la recherche du pirate et on le trouve”. Et effectivement, il y a bien chez Laurent une inspiration Pirates des Caraïbes : “Jack Sparrow est mon préféré bien sûr, mais je suis un peu différent de lui” !