À la recherche d’une formation ? Venez aux portes ouvertes du CFA Orléans Métropole

Vous êtes un jeune, chercheur d’emploi ou un adulte en pleine reconversion ? Ces 15 et 18 mars, le CFA Orléans Métropole organise ses portes ouvertes ! Deux jours pour se renseigner et candidater. Au total, l’établissement propose 18 formations dans cinq secteurs : commerce et vente, santé et accompagnement, services, bâtiment et industrie.

Ces portes ouvertes sont aussi l’occasion de découvrir les deux nouvelles formations : TITRE RNCP BAC+2 gestionnaire d’unité commerciale (en partenariat avec CCI Campus Centre) et BTS collaborateur juriste Notarial.