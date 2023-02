À Loches, le chef Clément Dumont met à l’honneur les fleurs et la nature

Après plusieurs années sur les routes à sillonner le monde pour Relais & Châteaux, Clément Dumont et sa compagne Océane ont décidé il a quelques années de poser leurs valises en région centre, d’où est originaire le chef cuisinier. S’il a fait ses armes dans les Caraïbes, en Corses ou à Val d’Isère, c’est bien une cuisine inspirée du terroir du Centre-Val de Loire qu’il a décidé de mettre à la carte.

Pour Arbore & Sens, Clément et Océane ont choisi de travailler exclusivement avec des producteurs locaux, et d’éviter le plus possible d’importer des produits de l’étranger ou de devoir faire appel à des prestataires. 90% des producteurs avec lesquels ils travaillent exercent dans un rayon de 40 kilomètres.

Potager familial

Alors quand il leur manque un fruit ou un légume en particulier, plutôt que de l’importer, ils ont décidé de le faire pousser ! Le restaurant a, en effet, développé son propre potager, dans lequel il fait pousser des fruits et légumes que l’on ne cultive habituellement pas en Centre-Val de Loire. « On s’essaye, nous explique Clément Dumont. Cette année on a essayé l’oca du Pérou en toute petite quantité (…) ça a bien marché, il s’est plu dans la terre donc on sait que pour l’année prochaine, on lance une production ».