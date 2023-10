A l’image de son concurrent danois Too Good to Go, l’entreprise française Phenix investit les villes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le projet, initié par Jean Moreau, s’articule en trois axes. « On récupère des invendus, et notre métier c’est de les donner à des associations, des consommateurs et des animaux, nous explique le fondateur. Les consommateurs, c’est sur une application mobile pour acheter des paniers à prix cassés. Les associations, ce sont les collectes alimentaires. Et tout ce qui n’est pas consommé par des humains, c’est proposé à des animaux (SPA, centre animalier, zoos…) ».

Anti-inflation

Alors, non seulement cela a un impact positif sur la gestion des déchets et donc pour la planète, mais aussi et surtout pour le porte-monnaie du consommateur. « 10 millions de tonnes de gaspillage par an, ce sont les chiffres de l’ADEME, poursuit Jean Moreau. Cela correspond à peu près à 16 milliards d’euros de valeurs de produit. Et pour que ce soit plus parlant, le gaspillage c’est 70 euros de course jetée chaque mois ».

En cette période d’inflation où tout coûte cher, Phenix peut également être un moyen de faire quelques économies sur son budget courses. Les paniers vendus par les commerçants partenaires affichent en effet des petits prix. Seul inconvénient, vous ne savez pas ce qu’ils contiennent !

Et pour aller encore plus loin, Phenix a mis à disposition sur son site un livre de 50 recettes Anti-Gaspi, à réaliser avec les produits qui peuvent traîner dans nos placards et notre frigo !