À Orléans, Catherine Godart est… sourirologue !

Profession ? Sourirologue ! Un métier inventé de toute pièce, mais qui veut dire beaucoup de choses. Préparatrice mentale et coach en développement personnel, Catherine Godart aide ses clients à développer leur leadership . « Je muscle l’audace chez mes clients, nous explique-t-elle. Je vais plutôt aller travailler en entreprise pour développer un leadership positif et contagieux (…) quand on est porteur de sens, on a plutôt intérêt à être inspirant. Et pour être inspirant, développer du leadership c’est intéressant ».

En résumé, Catherine Godart aide ses clients à avoir un sourire, qu’ils pourront communiquer, transmettre à leurs équipes. Et pour ce faire, elle a développé une méthode bien précise. « C’est une méthode en 4 étapes. Première étape, on va observer et calmer le mental. Deuxième étape, on va comprendre et compléter une boite à outils personnels. Troisième étape, on va expérimenter et mettre en place les bons gestes, et 4ème étape, c’est le sourire (…) c’est transmettre, célébrer les réussites, et tu deviens contagieux ».