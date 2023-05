Créée en 2002, l’agence CPOURNOUS s’est spécialisée dans les voyages pour célibataires. Le principe est simple. Les internautes se créent un profil sur le site, puis ont accès à une quantité d’offres de voyages, en groupe. Le principe est le même pour Guys Travel, sauf que le site s’adresse exclusivement à une clientèle gay masculine, qu’elle soit en couple ou célibataire, ou bien qu’elle souhaite simplement voyager entre amis.

Le marché des voyages gays est encore trop peu exploité en France, c’est pour cela que l’agence orléanaise a décidé d’élargir son offre. « La clientèle LGBT est une clientèle qui se regroupe beaucoup en communautés, nous explique Baptiste, de Guys Travel. Il y a beaucoup de restaurants qui deviennent « gay friendly », des destinations qui deviennent « gay friendly », des hôtels qui sont labellisés « gay friendly ». Alors pourquoi pas proposer le « package », où on est sûrs de tomber sur un hôtel « gay friendly », le restaurant « gay friendly », et la petite activité qui va bien ».

Passer par une agence spécialisée comme celle-ci peut être aussi un gage de sécurité, pour une clientèle parfois soumise aux jugements. « Je pense que c’est rassurant, et il y a aussi le côté « agence de voyage », où on ne s’occupe de rien, ajoute Baptiste. Les destinations « Guys Travel » de l’été, en priorité, vont être l’île de Malte, une destination « gay friendly » (…) On a aussi plusieurs weekends dans les capitales ou les grandes villes comme Barcelone ou Nice. Et on propose aussi un weekend lors d’un évènement particulier… lors de la Gay Pride de Paris, évidemment ».

Le site Guys Travel a été lancé début avril, et compte déjà une centaine de membres inscrits. L’agence CPOURNOUS, dédiée aux voyages entre célibataires, compte quant à elle 200 000 membres, en ligne.