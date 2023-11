A Orléans, Julie a créé un jeu de cartes de yoga pour enfants

Après de longues années de pratique du yoga, Julie Nauche s’est décidée il y a cinq ans de se professionnaliser, alors qu’elle habitait encore sur l’Île de la Réunion. Elle a alors débuté en 2017 une formation, en Inde, sur la pratique du yoga pour les enfants.

Petit à petit, l’idée d’un jeu de cartes pédagogiques fait son chemin. « C’est avec mes petits élèves du Yoga qu’on a construit ce jeu de cartes, pour avoir un support pédagogique, nous explique Julie. J’ai remarqué que quand ils ont la posture sous les yeux, c’est plus facile pour eux de retenir la posture, d’observer ».

Le jeu est divisé en 7 catégories (étirement, énergie, souplesse, joie, concentration, respiration et relaxation), auxquelles s’ajoutent des cartes « humeur », autour des émotions et des mantras, ou affirmations positives. Au recto se trouve le nom de la posture en français et en anglais, et le niveau de la posture, et au verso, les étapes pour la réaliser.

Enfants et adultes

Très facile à appréhender, les cartes sont un premier pas vers la découverte de la discipline, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. « Que l’on soit professionnel ou pas, j’ai vu que les enfants se prêtaient facilement au jeu ».

Aujourd’hui installée dans la métropole orléanaise, Julie Nauche donne des cours en ligne et au studio Yogi Lab de St Jean de la Ruelle. Le jeu de cartes, quant à lui, est en vente sur son site internet.