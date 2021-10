À Orléans, du nouveau sur le réseau TAO dès janvier

Marqué par une forte baisse de fréquentation (-35 à 40%) avec la crise sanitaire et des problèmes de fiabilité, le réseau TAO part à la reconquête des usagers. A partir du 3 janvier prochain, les Orléanais vont pourvoir expérimenter de nouveaux horaires et de nouvelles fréquences de circulation des Bus et Tram. La fréquence du tramway sera renforcée en soirée : pas plus de 20 minutes d’attente à partir de 21h. Les lignes fortes baptisées « Chrono’tao » (C1, C2 et C3) passeront toutes les 10 minutes ainsi que les lignes 4, 5, 6 et 7. A noter aussi que 4 lignes express assureront une desserte rapide entre la gare d’Orléans et les pôles d’activités (Pôle 45, Gezi, les Aulnaies)





Une ligne de bus de nuit est créée pour relier l’université de La Source au centre-ville. Elle fonctionnera du jeudi au samedi, de 00h30 à 4h30. L’offre des lignes scolaires sera également renforcée, assure la Métropole. Signe que la reprise est là dans les transports en commun, la fréquentation du réseau est repartie à la hausse au premier semestre 2021, passant de 10,2 millions de voyages à la même période en 2020 à 12,7 millions de voyages.



Retrouvez en intégralité l’interview de Romain Roy, Vice-président de la Métropole, chargé des transports et de la mobilité :