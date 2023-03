A quelques mois de la coupe du monde, toujours plus de rugbymen en Centre-Val de Loire

Yves Thomas a le sourire. L’élu en charge des partenariats à la Ligue Centre-Val de Loire de rugby, indique que la barre des 10 000 licenciés vient d’être atteinte dans la région. « C’est une bonne nouvelle car nous étions un peu en perte de vitesse après le Covid », explique-t-il.

Comment expliquer cette bonne santé ? « Tout est lié aux résultats de l’équipe de France », selon l’ancien rugbymen et coach. D’ailleurs, il croit en nos Bleus. « Tous les feux sont au vert pour faire de belles performances à la coupe du monde, dommage qu’on soit un peu passé au travers contre l’Irlande (au VI Nations), mais je crois qu’on est en capacité de postuler à une place de finaliste », affirme-t-il.

Un bon parcours, c’est certain, attirer encore plus de nouveaux joueurs. Si la région n’est pas historiquement une terre de rugby, « elle le devient en termes de résultats avec trois équipes en Fédérale 1 : Chartres, premier national et invaincu, Orléans qui va se maintenir, et Bourges », selon Yves Thomas.

Chambord fête le rugby et la Coupe du monde

Ce jeudi 30 mars, le domaine de Chambord accueille un événement spécial : le lancement de la Coupe du monde dans la région – qui pour rappelle accueillera la délégation irlandaise à Tours pendant la compétition. Le trophée Webb Ellis sera visible également. Cette soirée sera également l’occasion de lancer le Rugby Heritage Cup qui aura lieu début septembre à Pontlevoy. Il s’agit de la première coupe du monde des collèges, 20 pays sont inscrits.

Demain, « 500 scolaires sont invités à découvrir le rugby devant le château et samedi, de jeunes licenciés participeront à des ateliers rugby et à un jeu de piste », énumère Yves Thomas qui n’oublie pas de rappeler au passage que Tours accueillera un match de l’équipe de France féminine des moins de 20 ans. Ce sera face à l’Angleterre, le 15 avril au stade de la Vallée du Cher.