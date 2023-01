A Sens, les zones sans tabac se multiplient

C’est une nouveauté de ce début d’année. Dans l’Yonne, la ville de Sens a décidé d’instaurer des zones sans tabac devant certaines écoles, crèches et autres centres sociaux. Elles sont signalées par un marquage vert au sol et des panneaux. « Les premiers retours sont positifs, on nous demande d’en mettre encore plus » se félicite Ghislaine Pieux, l’adjointe en charge de la santé et de la solidarité.

Et justement, la mairie va élargir ce dispositif à certains parcs et jardins. « Une réunion est prévue fin février pour délimiter les endroits où il sera interdit de fumer, ce sera surtout là où il y a des jeux d’enfants », précise Ghislaine Pieux.

Les fumeurs pris en flagrant délit ne recevront pas pour autant d’amende. « On fait de la prévention, l’objectif dans un premier temps n’est pas de verbaliser », explique l’élue ajoutant que le but est de « sensibiliser les uns et les autres à la nocivité du tabagisme et à ses conséquences ». La mesure est de santé publique mais elle est aussi environnementale. « Il y a encore trop de mégots ramassés chaque année », dit Ghislaine Pieux ajoutant souhaiter imposer la mesure autour des terrains de sport.

En France, le tabagisme cause environ 70 000 décès chaque année.