Histoire invraisemblable au Royaume-Uni. De retour d’un voyage au Pays de Galles, Mike Hall ne s’attendait pas du tout à trouver porte close en arrivant devant sa maison de Luton, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Londres. Et pour cause, sa maison a été vendue à son insu ! « J’ai essayé ma clé dans la serrure, mais cela n’a pas fonctionné et un homme est venu m’ouvrir la porte. Je l’ai bousculé et je suis entré chez moi. J’ai été choqué de voir ma maison complètement dépouillée de tous mes meubles ! », raconte-t-il à la BBC.

L’individu face à lui, qui s’est décrit comme étant le nouveau propriétaire, effectuait d’ailleurs déjà de gros travaux de rénovation dans la demeure. Scandalisé par la situation, Mike Hall a aussitôt contacté la police pour évacuer l’intrus. Mais après une brève enquête auprès des services fonciers, les policiers ont découvert que la vente était réelle et bien légale. « La police m’a dit : ‘’vous devez quitter la maison et contacter votre avocat’’. J’ai été encore plus choqué de constater que la police ne croyait pas qu’une infraction avait été commise [chez moi] », ajoute M. Hall.

Selon nos confrères britanniques, Mike Hall a été victime d’une usurpation d’identité en juillet dernier. Les criminels ont utilisé son identité pour vendre la maison et encaisser l’argent de la vente, soit £ 131 000 (environ 153 000 euros). Une enquête pour fraude est toujours en cours afin de retrouver le ou les usurpateurs.