Tout a commencé à l’hôpital Clocheville, où il intervenait pour montrer ses talents aux enfants malades. Et désormais, l’association intervient dans 22 hôpitaux partout en France, par le biais d’une quarantaine de magiciens. Parmi eux, on notera un parran de choix, le magicien star d'M6, Eric Antoine.

« Régulièrement, on reçoit des témoignages de familles, d’enfants, qui nous disent à quel point ça leur a apporté du soutien, surtout dans ces moments difficiles à l’hôpital, nous raconte Ségolène Frotte, chargée de communication de Magie à l’hôpital. Ça leur permet de s’évader le temps d’un instant, et penser à autre chose qu’à la maladie ».

Réaliser les rêves

Outre les spectacles de magie, l’association réalise également les rêves des enfants malades. « On travaille en lien avec les équipes hospitalières qui sont au plus près des enfants, et qui vont pouvoir nous faire remonter les souhaits des enfants. Nous, on reçoit la demande, et ensuite c’est nous qui nous mettons en lien avec la famille et qui organisons le rêve de A à Z ».

Grâce aux dons, et aux subventions locales, l’association a pu réaliser en 2023, 300 rêves.

L’association Magie à l’hôpital intervient aujourd’hui dans les hôpitaux pédiatriques de Ballan-Miré, Tours, Blois, et Orléans, en Centre-Val de Loire, et ceux de Nantes, Angers et du Mans en Pays de la Loire.