On l’appelle « l’offre groupée ». Elle est proposée par des opérateurs comme Bouygues, SFR ou encore Orange, et peut nous coûter chaque année entre 120 et 180 euros.

Quand c’est le moment de changer de portable, certains d’entre nous arrivent à l’acheter à un prix très correct, en échange d’une durée d’abonnement de deux ans, en moyenne. Et, dans notre abonnement que l’on paye tous les mois, il peut y avoir en général entre 10 et 15 euros qui servent justement à rembourser notre portable payé à petits prix.

Mais, normalement, au bout de deux ans environ, notre smartphone est entièrement payé. Sauf que d’après l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, un tiers des consommateurs ayant signé ce type d’offre ne changent pas d’appareil au bout de deux ans, mais davantage, et continuent de payer les mêmes mensualités alors que leur téléphone est complètement remboursé.

La technique est légale puisque tout est inscrit dans le contrat. C’est pourquoi il faut surtout bien regarder nos engagements afin d'être sûr que l’on ne paye pas des frais inutiles, et s'offrir la possibilité de faire de sacrées économies.