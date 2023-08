Pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous recevez votre facture, on vous donne quelques astuces.

Premièrement, attention au hors forfait, notamment à l’étranger, on est nombreux choisir de petits forfaits pour vouloir faire des économies. Mais mieux vaut surtout choisir un forfait adapté à nos besoins. Et pour se rendre compte de la consommation réelle de nos données, on peut par exemple activer les notifications de dépassement sur notre portable. Sinon il y a toujours le forfait bloqué.

Il y a aussi les options payantes que l’on n’avait pas demandées. Cela peut arriver que les opérateurs augmentent nos tarifs, puis, ensuite, nous informent par mail qu’une nouvelle option a été ajoutée à notre abonnement. Mais souvent, le courrier électronique ressemble à une publicité déguisée afin que l'on ne fasse pas attention. Si cela vous arrive, vous avez quatre mois pour vous opposer à ce changement, donc il faut penser à bien regarder notre boîte mail.

Enfin, cela peut valoir le coup de choisir son abonnement en ligne parce que par rapport au magasin, on peut choisir toutes les options que l’on veut… sans se faire avoir.