Du moins, cela devrait être possible à partir du premier trimestre prochain. En effet, des discussions ont lieu actuellement entre le ministère de l’Intérieur et la fédération nationale des chasseurs.

Ce n’est qu’une demi-surprise quand on sait que les buralistes, depuis quelque temps déjà, ont élargi leur service. Dans certains établissements, on peut désormais envoyer son courrier, ouvrir un compte bancaire, payer des impôts, etc.

L’objectif, là encore, est de proposer aux buralistes volontaires une source de revenu supplémentaire. Afin de vendre des munitions, il faudra toutefois que les commerçants aient un certificat avec un examen et un agrément du préfet.

Et puisqu’il y a de moins en moins d’armuriers en France, cela évitera aux chasseurs de rouler de longs kilomètres pour acheter des cartouches. Mais eux aussi devront prouver leur bonne foi en ayant une licence ou un permis de chasse valide.

Ils devront enfin, d’ici le 31 décembre prochain, créer un compte informatisé et renseigner sur Internet quelles armes ils possèdent chez eux.