« Adrénaline », le nouvel album de M Pokora dévoilé ce vendredi

M Pokora a dévoilé ce vendredi, son dixième album, Adrénaline. On en avait eu un avant-goût en début d’année avec les sorties de deux singles, Eclipse et Reflet. Ce dernier, comme le reste de l’album, mélange des sonorités actuelles mais aussi des années 80. « Mélodiquement, c’était la meilleure époque. Je suis allé là-dedans parce que j’avais besoin de me reconnecter avec une époque de ma vie qui m’a fait tomber amoureux de la musique », nous avait confié il y a quelques semaines le Strasbourgeois de 39 ans.

Une tournée en fin d’année

Dans quelques mois, l’artistes reprendra le chemin de la scène. « « Si je suis loin de la scène trop longtemps, j’ai une petite partie en moi qui s’éteint », nous avait-il expliqué. L’Adrénaline Tour débutera en novembre prochain. Au programme, 30 dates à travers la France, la Belgique et la Suisse. Il sera à Paris le 21 novembre, à Bordeaux le 13 décembre, à Angers le 14 mars (2026) Orléans, le 20 mars et à Tours le 3 avril. Un show qui promet « de repousser les limites » et qui proposera « des performances à couper le souffle ».