Certains n’étaient peut-être pas au courant mais quand ils louaient un logement Airbnb, il y avait des chances qu’ils soient filmés. En effet, l’entreprise de locations américaine autorisait les caméras de surveillance dans les pièces communes : salons, couloirs, cuisine. Mais à une condition, que ce "détail" soit bien signalé sur l’annonce.

Tout cela, c’est terminé, depuis les plaintes de clients qui disaient avoir vu ces fameuses caméras cachées à certains endroits. Conséquence : dès le 30 avril prochain, les caméras qui se trouvent à l’intérieur du logement seront interdites.

En revanche on risque toujours d’être filmé, mais à l’extérieur des logements. En dehors, les caméras sont toujours autorisées, exceptées dans les douches extérieures fermées ou encore les saunas.

Vous ne pourrez pas non plus vous plaindre des détecteurs de bruit, toujours autorisés dans les logements Airbnb. Des détecteurs qui, pour rappel, doivent servir à connaitre le niveau de décibels dans la pièce, mais certainement pas à enregistrer nos discussions.

Et si vous vous demandez quelles sont les sanctions si on ne respecte pas ces nouvelles règles, elles sont très claires et peuvent aller jusqu’à la suppression de notre annonce, ou même de notre compte.