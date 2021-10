Alexandre Allain, greffé des deux poumons, s’apprête à courir le marathon de Paris

Le jeune sarthois n’est pas avare de défis ! Après avoir traversé l’Atlantique en voilier, ou fait le tour d’Europe en voiture, Alexandre Allain a décidé cette fois-ci de repousser ses limites en participant au marathon de Paris.

« La préparation s’est très bien passée, j’ai fait un peu moins de 1000 km de course à pieds en 9 mois », nous explique-t-il. Mais une blessure au genou est venue ralentir sa préparation. « J’ai une certaine appréhension vis-à-vis de cette blessure, en espérant que la douleur se fasse ressentir le plus tard possible sur la course ».

Journée mondiale du don d’organes

Cette participation n’est pas anodine pour le Sarthois. Au-delà de l’aspect sportif, c’est la dimension symbolique qui l’a attiré dans ce nouveau challenge. Ce 17 octobre a lieu la journée mondiale du don d’organes.

Atteint de mucoviscidose, Alexandre Allain a été greffé le 17 juillet 2017. Depuis, il ne cesse de sensibiliser sur l’importance du don, à travers ses défis. « Il y a des personnes qui n’étaient pas forcément favorables au don d’organes (…) et de voir, à travers mes aventures, que cette greffe m’a réellement sauvé la vie, ça leur a permis de changer leur avis ».

Après le marathon de Paris, place à un nouveau défi qui sera dévoilé en janvier 2022. Un challenge d’envergure qui nécessitera 2 ans de préparation. En attendant, vous pouvez revivre les précédents défis d’Alexandre Allain dans son livre, sorti en septembre dernier, Un souffle d’espoir.