Il n’aura fallu que 140 heures pour construire un bâtiment entier. En Allemagne, une bâtisse de 600m² a récemment vu le jour grâce à une imprimante 3D. Le bâtiment - le plus grand d’Europe, par ce moyen de construction - accueille désormais tout un centre de données, construit donc en l’espace de seulement six jours, selon AC Press. Plus concrètement, ce sont 4m² de bâtiment qui étaient construits… chaque heure !

La technologie permet donc de construire dans des temps records, mais aussi de réduire drastiquement les erreurs dans les conceptions des bâtiments.

L’impression 3D de plus en plus utilisée

« Ce programme démontre que notre procédé ne se limite pas à la livraison de bâtiments résidentiels. Mais il s’étend aussi aux bâtiments de plusieurs étages et aux structures complexes, y compris les espaces de bureaux, les entrepôts et les centres de données », a expliqué le directeur de l’entreprise à l’origine de la construction.

Ce mode de construction se répand de plus en plus, notamment en Europe. Où de plus en plus de maisons sont construites à l’aide des imprimantes 3D. C’est le cas, par exemple en Belgique, mais aussi en dehors de l’Europe, comme au Kenya, aux Philippines ou encore en Chine.