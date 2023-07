Panique dans les rues de Berlin et sa périphérie ! Des drones et des hélicoptères sont actuellement mobilisés pour survoler la zone, au sud de la capitale allemande, afin de tenter de retrouver un animal sauvage, qui pourrait être une lionne, aperçue en liberté dans les bois non loin des habitations. Les autorités ont d'ailleurs invité les habitants proches de l'endroit où se concentrent les opérations de recherche à ne pas quitter leur domicile.

Selon la police, la présence de l'animal a d'abord été signalée par des témoins dans la nuit du 19 au 20 juillet. "Vers minuit, nous avons reçu un message difficile à imaginer. Deux passants ont vu un animal qui en poursuivait un autre", a déclaré un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip, sur la radio RBB. "L'un était un sanglier et l'autre était visiblement un fauve, une lionne. Les deux hommes ont également enregistré une vidéo sur leur téléphone portable et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu'il s'agissait probablement d'une lionne", a déclaré M. Keip.