Découvrez comment cet inventeur français dépollue les océans, grâce à des cheveux !

Une touffe de cheveux, une fois coupée, rare sont ceux à leur trouver une utilité. Rare, mais pas inexistants. C’est le cas de Sébastien Vrac, un inventeur français, qui a mis au point un système ingénieux afin de leur donner une seconde vie.



Chaque jour, un millier de mégots sont jetés au sol en France, il s’agit du 2ème déchet plastique sur les plages, et 40% d’entre eux finissent leur chemin en Mer Méditerranée selon le Ministère de la Transition Écologique. Il fallait alors trouver une solution à ce problème d’ordre écologique, et c’est en cela que réside l’invention de Sébastien.

Déjà en 2012, il avait mis au point, depuis son garage, un système de filtrage à partir de bouts de tôle pour dépolluer les ports. Il a ensuite pu la développer grâce à une aide du ministère de la Défense, une réalisation qui lui a également valu d’être récompensé d’une médaille d’or au concours Lépine. Elle sera d’abord installée dans les ports de Cherbourg et de Lorient avant d’être adaptée pour les caniveaux. Mais il ne s'est pas arrêté là, et a décidé de développer son idée, en y ajoutant une dimension chevelue...

Comment ça marche ?

Sébastien récupère les cheveux directement auprès des salons de coiffure. De cette manière, il permet aux coiffeurs d’éviter les déchets et de s’encombrer de touffes de poils, tout en récupérant de la matière première gratuitement. Et s’il a choisit les cheveux, ce n’est pas par hasard. Leur finesse permet une filtration optimale de la plupart des résidus qui peuvent se trouver dans l’eau, utile donc, pour pouvoir filtrer les dépôts polluants liés à la décomposition des mégots. Ils sont placés en fin de parcours et vont filtrer l'eau avant son rejet dans le port. Avant cette étape, les mégôts et déchets sont également filtrés grâce à du charbon actif et de la zéolite.