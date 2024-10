Stromae de retour avec… un film !

Le chanteur belge avait laissé son public inquiet, en annulant toute sa tournée. Il publiait alors ainsi le 9 mai 2023 : « Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'a conduit à renoncer à quelques première dates en France puis en Europe ». Une cinquantaine de dates avait alors été supprimées, au grand désarroi des fans qui craignaient une retombée en enfer pour Stromae. Pour rappel, en 2015, le chanteur annonçait faire une pause dans sa carrière, pour cause de burn out.

Depuis, plus de son, plus d’image… ou presque. Quelques posts sur les réseaux sociaux pour remercier son public, mettre en lumières le succès de son album « Multitude », ou encore annoncer la réédition de son album « Racine carrée » qui a 10 ans.

Et puis il y a 6 jours, un teaser a été partagé par Stromae : « Multitude, le film », précédé le 10 septembre dernier de ce message : « Avec mon équipe, par un processus long et laborieux, nous avons rassemblé et monté l'ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou de simplement le revivre. Plus d'infos suivront bientôt... J'espère que le film vous plaira ! ».

Le rendez-vous est donné en décembre prochain, sans date précise. Les quelques images nous montrent donc Stromae sur scène, en concert. Reste à savoir où ce film sera mis en ligne, sur Youtube ou une plateforme de streaming ? Y aura-t-il des images aussi de coulisses et de préparation de la tournée ? Réponse à la fin de l’année !